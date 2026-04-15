鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-15 15:20

隨著國際局勢劇變，日本正迎來二戰以來最大的軍事轉型。日本政府本周批准了一項重大的武器出口規則放寬案，引發了從華沙到馬尼拉的多國高度關注。

這項由首相高市早苗推動的政策，背景源於美國總統川普對盟友安全承諾的不確定性，以及伊朗與烏克蘭戰爭對美國武器供應鏈造成的嚴重壓力。

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菲律賓與波蘭表達採購意願

日本政府官員透露，高市政府最快將於本月正式通過新規則。長期以來，日本雖因二戰因素在軍事市場處於「禁足期」，但其每年的國防支出高達 600 億美元，已支撐起具備研發潛艦與戰鬥機等先進軍備的國防產業。

目前，菲律賓海軍與波蘭軍方均表達了強烈採購意願。據悉，日本首批批准的交易可能包括向正與中國在南海發生爭端的菲律賓出口二手護衛艦，後續還可能包含導彈防禦系統。波蘭則希望在反無人機與電子戰系統上與日本合作，以補足自身的軍備缺口。

此外，烏克蘭也計畫與日本無人機業者成立產業組織，共同開發新技術。

日企東芝、三菱電機積極佈局

為因應龐大的潛在需求，日本主要的國防承包商已開始積極擴張。東芝計畫在未來 3 年內招聘 500 名員工，並興建新的測試與製造設施。三菱電機則在倫敦與新加坡增加銷售人力，並預計其國防部門銷售額在 2031 年前將增長 50%，達到 6000 億日元。

儘管政策趨於開放，但日本企業內部仍存在分歧。部分擁有民生消費品牌的公司擔心軍售會損害企業形象。例如，豐田汽車的一家子公司曾拒絕拉脫維亞企業採購軍用車輛引擎的請求，顯示出政治決策與企業方針之間仍存有落差。

白宮發言人 Anna Kelly 沒有回應《路透》關於日本政策變化的提問，但她表示，在川普和高市照平的領導下，兩國關係比以往任何時候都更加緊密。