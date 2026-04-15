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「南科再生水廠擴建案」的開創性，來自結合 AI 智能與綠能的「綠色工程」優勢，導入工研院研發的「高級生物處理程序（BioNET）」，優化水質並達成節能減廢；同時運用中鼎自行研發的智慧水務管理系統與數位化監測，以 AI 智慧科技精準提升再生水回收率及純度，落實低碳造水。



中鼎董事長楊宗興表示：隨著全球永續轉型及極端氣候挑戰，穩定且高品質的「水資源服務」已成為各界維繫營運韌性的剛性需求。中鼎憑藉南科案「再生水穩定回用至製程端」的領先技術與實績，除將此成功模式發展為可複製的「全球高科綠色供水方案」，積極布局國際高科技聚落；更將此技術輸出至各個產業，提供客製化解決方案，協助客戶化廢水為資源，攜手創造產業及技術發展的多贏局面。



因應全球 AI 算力需求引發的高科建廠熱潮，中鼎深厚的國際統包實力與高科供應鏈實績，能為廠商提供全球擴廠所需的電力與水處理基建。尤其在 AI 發展極度依賴穩定能源的趨勢下，中鼎全台燃氣電廠 70% 的建廠市占優勢，已成為能源轉型不可或缺的關鍵基建提供者。