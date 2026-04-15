鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-15 10:02

連鎖餐飲業者揚秦 (2755-TW) 旗下主力品牌「麥味登」迎來全台門市達成 1000 店的重要里程碑，揚秦董事長卓靖倫表示，長期是達成全台 2000 店目標─平均每 4 家便利商店周邊就有 1 家麥味登；而對於近期的油價飆漲壓力，卓靖倫表示，7 月以前都沒有漲價計畫。

卓靖倫說明，平均半年與供應鏈簽一次約，目前庫存量足夠，新增成本盡量由總部吸收，因此沒有漲價計畫，但若中東戰爭拖得再久一點，下半年菜單價格則會再觀察外部情勢變化。

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對於展店方向，卓靖倫表示，以全台新興發展區為主，例如桃園青埔、台中洲際棒球場周邊，儘管近期房市偏淡，但需求還是在，麥味登會跟著電子大廠設廠腳步來拓店，長期目標為未來每 4 家便利店的區域就有 1 家麥味登，總店數上看 2000 家，而目前是平均每年淨增店數逾 100 家。

卓靖倫進一步提到，9 成以上的店點是加盟店，尤其既有加盟主在既有的商圈裡擴大經營，可與在地消費動態更緊密連結。

卓靖倫不諱言，台灣餐飲蠻辛苦的，成本已漲到與國外差不多，但是出國潮排擠到部分國內的消費版圖。