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鉅亨速報

營收速報 - 2026年4月15日台股大型公司3月營收一覽（新增5家）

鉅亨網新聞中心

本次公布3月營收一覽

截至台北時間2026年4月15日07:55，彙整前一日公布3月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計233家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
台新新光金-金融保險業 129.38億 1118.8%
元大金-金融保險業 124.21億 70.2%
兆豐金-金融保險業 61.53億 17.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
合庫金-金融保險業 53.46億 2.7%
兆豐金-金融保險業 61.53億 -4.8%
元大金-金融保險業 124.21億 -6.7%
3月已公布營收一覽

截至目前，已公布3月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達233家。其中營收年增大於 25％有61家，年增小於-20％有22家。

3月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 61家
大於50億 >= 0% 100家
大於50億 < 0% 50家
大於50億 <= -20% 22家

3月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 22.02億 68260.0%
興富發-建材營造業 71.93億 1537.7%
台新新光金-金融保險業 129.38億 1118.8%
華建-建材營造業 1.51億 1040.7%
台汽電-油電燃氣業 52.70億 594.0%

3月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華建-建材營造業 1.51億 17920.9%
南港-橡膠工業 43.06億 753.6%
聯成-塑膠工業 64.89億 153.0%
力麒-建材營造業 8.50億 125.1%
力鵬-紡織纖維 38.71億 124.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收3月營收建材營造業潤隆金融保險業台新新光金

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台新新光金24.45+1.24%
元大金49.55+4.43%
兆豐金39.35+0.13%
合庫金23.9+0.00%
潤隆29.9-0.50%
興富發35.65-3.13%
華建22.7-0.66%
台汽電43.8+0.00%
南港36.55-1.48%
聯成13.2+3.13%
力麒7.84-0.25%
力鵬5.3+1.34%

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