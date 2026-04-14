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鉅亨速報

營收速報 - 台新新光金(2887)3月營收129.38億元年增率高達1118.75％

鉅亨網新聞中心

台新新光金(2887-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣129.38億元，年增率1118.75%，月增率-20.55%。

今年1-3月累計營收為479.95億元，累計年增率280.75%。

最新價為24.45元，近5日股價下跌-0.82%，相關金融保險上漲0.36%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8240 張
  • 外資買賣超：+4920 張
  • 投信買賣超：+940 張
  • 自營商買賣超：+2380 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 129.38億 1119% -21%
26/2 162.84億 187% -13%
26/1 187.73億 219% -16%
25/12 222.66億 230% 8%
25/11 205.29億 187% 16%
25/10 176.65億 169% -10%

台新新光金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收台新新光金

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