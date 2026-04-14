營收速報 - 台新新光金(2887)3月營收129.38億元年增率高達1118.75％
鉅亨網新聞中心
台新新光金(2887-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣129.38億元，年增率1118.75%，月增率-20.55%。
今年1-3月累計營收為479.95億元，累計年增率280.75%。
最新價為24.45元，近5日股價下跌-0.82%，相關金融保險上漲0.36%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8240 張
- 外資買賣超：+4920 張
- 投信買賣超：+940 張
- 自營商買賣超：+2380 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|129.38億
|1119%
|-21%
|26/2
|162.84億
|187%
|-13%
|26/1
|187.73億
|219%
|-16%
|25/12
|222.66億
|230%
|8%
|25/11
|205.29億
|187%
|16%
|25/10
|176.65億
|169%
|-10%
台新新光金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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