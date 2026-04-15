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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至44.8元，預估目標價為1240元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2026年EPS預估：中位數由43.98元上修至44.8元，其中最高估值49.93元，最低估值38.83元，預估目標價為1240元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值49.93(49.93)64.66
最低值38.83(38.83)51.47
平均值44.25(44.18)59.17
中位數44.8(43.98)58.35

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值35,683,00044,973,000
最低值30,117,00037,354,490
平均值33,131,76041,946,870
中位數33,481,10042,730,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,558,3441,933,5311,085,456998,685
營業收入
(單位：新台幣千元)		22,001,34014,517,18511,247,25810,557,701

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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