鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-15 12:43

中國 NAND 大廠長江存儲今 (15) 日傳出將再規劃 2 座新廠，加上今年即將投產的 1 座新廠，等同未來數年將有三座新廠投產，屆時產能將較現在倍增，也引發市場對於 NAND 市況的疑慮，不過業界認為，新廠量產時間約莫需要 2 至 3 年，短期難以紓解現階段缺貨，且長江存儲勢必優先供應中國內需，對全球影響有限。

業界指出，半導體產業從擴廠到實際量產，通常需要 2 到 3 年時間，包括設備進駐、製程調校、良率提升等階段。因此，目前市場對於供給過剩的擔憂，時間點上是錯誤的。

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尤其 AI 產業進入 AI 推論後，以及 AI 新應用發展，將帶動 NAND 需求呈現百倍成長，即便 2 年之後供給增加，單一原廠的供給增加速度依舊遠遠趕不上需求的百倍成長。

此外，中國本土對 NAND 儲存的需求，無論在手機、PC、監控、AI 應用等領域，長期仍處於供不應求狀態。長江存儲的新增產能，優先滿足中國內需市場，對全球供需影響相對有限。

業界強調，現階段 NAND 需求的成長並非來自傳統消費性電子，如零售、手機及 PC 等，而是來自 AI 推論、資料中心、企業級儲存等結構性需求，這類 AI 需求的成長速度遠高於供給擴張速度。

目前全球主要 NAND 原廠在資本支出上仍維持相對審慎與紀律，並未出現全面性過度擴產的情況，因此整體產業供需仍維持健康狀態。