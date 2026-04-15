鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-15 10:28

中東戰事導致油價飆漲，航空業面臨嚴峻成本壓力，「停飛潮」全球蔓延。

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亞洲最大低成本航空亞航長途也發布通知，宣布 4 月 17 日起暫停曼谷廊曼—上海浦東往返航線，直到這個航季結束。

此外，泰國亞洲航空的西安—曼谷航線 5 月 11 日起也暫停服務。此前，亞航通報正在取消因燃油成本過高而無法實現收支平衡的航線。

航空公司主動停飛航班並非個例。航班管家的最新統計數據顯示，4 月 1 日～4 月 12 日，已有多條中國到東南亞的航線取消全部航班，包括西安—普吉島、重慶—普吉島、煙台—曼谷、鄂爾多斯—萬象、上海—斗湖、廈門—萬象、南京—達克茂、呼和浩特—曼谷等。其中，部分航線整個 5 月（含「五一」假期）的執飛計畫已被全部取消。

大洋洲航線也是航空公司停飛航班重災區，不少航線在 4 月的取消率超過 50%，包括武漢—雪梨、廣州—達爾文、杭州—奧克蘭等，且這些航線 5 月航班取消率將進一步提高。

過去幾周，全球航油價格飆升，對燃油成本佔運營費用四分之一的航空業來說是不小打擊。國泰航空就表示，中東局勢持續緊張對航空燃油價格構成顯著壓力。

國際航協的數據顯示，截至 4 月 3 日當周，全球航空燃油平均價格為每桶 209 美元，較 2 月 27 日當周的每桶 99.40 美元大幅上漲。

航班停飛之前，不少航空公司已通過提高票價或加收燃油附加費等方式，分攤燃油上漲造成的影響。比如，國泰航空和香港航空已上調了兩輪燃油附加費，其中國泰航空很多航線燃油附加費已翻番。