鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至12.71元，預估目標價為190.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾可(NUE-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.33元上修至12.71元，其中最高估值14.05元，最低估值11.28元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.05(14.05)
|15.57
|16.27
|15.11
|最低值
|11.28(11.28)
|12.6
|13.63
|15.11
|平均值
|12.56(12.41)
|13.82
|14.41
|15.11
|中位數
|12.71(12.33)
|13.55
|13.89
|15.11
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|372.04億
|392.53億
|401.15億
|411.14億
|最低值
|355.49億
|365.06億
|361.57億
|411.14億
|平均值
|363.21億
|377.41億
|388.67億
|411.14億
|中位數
|362.98億
|377.03億
|391.60億
|411.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|23.16
|28.79
|18.00
|8.46
|7.52
|營業收入
|364.84億
|415.12億
|347.14億
|307.34億
|324.94億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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