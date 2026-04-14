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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至12.71元，預估目標價為190.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾可(NUE-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.33元上修至12.71元，其中最高估值14.05元，最低估值11.28元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.05(14.05)15.5716.2715.11
最低值11.28(11.28)12.613.6315.11
平均值12.56(12.41)13.8214.4115.11
中位數12.71(12.33)13.5513.8915.11

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值372.04億392.53億401.15億411.14億
最低值355.49億365.06億361.57億411.14億
平均值363.21億377.41億388.67億411.14億
中位數362.98億377.03億391.60億411.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS23.1628.7918.008.467.52
營業收入364.84億415.12億347.14億307.34億324.94億

詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNUE

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