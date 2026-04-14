鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝克休斯(BKR-US)EPS預估下修至2.48元，預估目標價為66.50元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對貝克休斯(BKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.54元下修至2.48元，其中最高估值2.86元，最低估值2.01元，預估目標價為66.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.86(2.86)
|3.55
|4.36
|3.32
|最低值
|2.01(2.01)
|2.29
|2.89
|3.32
|平均值
|2.45(2.5)
|2.92
|3.39
|3.32
|中位數
|2.48(2.54)
|2.86
|3.18
|3.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|297.10億
|340.63億
|357.44億
|295.61億
|最低值
|265.60億
|278.01億
|285.11億
|295.61億
|平均值
|275.59億
|294.95億
|304.28億
|295.61億
|中位數
|272.05億
|285.53億
|291.44億
|295.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.27
|-0.61
|1.91
|2.98
|2.60
|營業收入
|205.02億
|211.56億
|255.06億
|278.29億
|277.33億
詳細資訊請看美股內頁：
貝克休斯(BKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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