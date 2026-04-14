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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝克休斯(BKR-US)EPS預估下修至2.48元，預估目標價為66.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對貝克休斯(BKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.54元下修至2.48元，其中最高估值2.86元，最低估值2.01元，預估目標價為66.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.86(2.86)3.554.363.32
最低值2.01(2.01)2.292.893.32
平均值2.45(2.5)2.923.393.32
中位數2.48(2.54)2.863.183.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值297.10億340.63億357.44億295.61億
最低值265.60億278.01億285.11億295.61億
平均值275.59億294.95億304.28億295.61億
中位數272.05億285.53億291.44億295.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.27-0.611.912.982.60
營業收入205.02億211.56億255.06億278.29億277.33億

詳細資訊請看美股內頁：
貝克休斯(BKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBKR

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