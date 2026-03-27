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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：森科能源公司(SU-US)EPS預估上修至3.09元，預估目標價為59.69元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對森科能源公司(SU-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.94元上修至3.09元，其中最高估值6.05元，最低估值1.56元，預估目標價為59.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.05(6.05)4.835.485.29
最低值1.56(1.56)2.753.164.72
平均值3.33(3.19)3.564.155.05
中位數3.09(2.94)3.213.935.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值498.92億449.28億453.65億401.71億
最低值292.86億301.48億340.01億364.82億
平均值350.40億357.57億378.52億383.27億
中位數339.39億353.32億358.83億383.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.215.024.703.453.47
營業收入312.12億448.10億363.73億370.00億350.02億

詳細資訊請看美股內頁：
森科能源公司(SU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSU

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