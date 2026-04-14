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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股(CF-US)EPS預估上修至11.02元，預估目標價為122.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對CF工業控股(CF-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.6元上修至11.02元，其中最高估值25元，最低估值7.25元，預估目標價為122.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值25(25)19.0212.498.27
最低值7.25(7.25)6.235.726.16
平均值12.25(11.98)9.518.987.15
中位數11.02(9.6)8.268.527.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值102.78億90.68億73.95億64.56億
最低值62.07億60.88億61.02億61.45億
平均值74.92億69.11億67.28億62.67億
中位數76.51億66.37億66.37億62.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.2416.387.876.748.97
營業收入65.38億111.86億66.31億59.36億70.84億

詳細資訊請看美股內頁：
CF工業控股(CF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCF

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