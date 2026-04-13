鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為42.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.83元下修至1.8元，其中最高估值3.1元，最低估值1.19元，預估目標價為42.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.1(3.1)
|3.38
|3.52
|最低值
|1.19(1.19)
|1.08
|1.47
|平均值
|1.93(1.95)
|2.29
|2.86
|中位數
|1.8(1.83)
|2.51
|3.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|181.24億
|188.52億
|189.52億
|最低值
|173.26億
|172.83億
|178.78億
|平均值
|176.77億
|179.65億
|183.16億
|中位數
|176.65億
|179.53億
|183.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.41
|3.49
|3.19
|2.40
|0.76
|營業收入
|96.80億
|131.27億
|161.64億
|172.41億
|175.38億
詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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