鞋材廠百和Q1營收及獲利下滑 單季稅後賺2.6億元EPS0.87元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-14 18:43

鞋材廠百和 (9938-TW) 今 (14) 日公布最新自結獲利資訊，2026 年 3 月稅後純益 1.29 億元，較上月稅後純益 2435 萬元，月增 4.31 倍，年減 41.62%，單月每股純益 0.43 元；累計 2026 年 1-3 月稅後純益爲 2.6 億元，年減 43.2%，每股純益爲 0.87 元。

百和董事長鄭森煤。(鉅亨網記者張欽發攝)

百和 2026 年首季營收 40.39 億元，年減 4.97%。

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百和配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，集團也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。其中，百和的印尼第四期廠已完工，預計投產後主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增 25% 產能；位於彰化和美總部的染整廠完工後，預期可增加 50% 產能。

同時，百和的越南百宏廠第二期廠房也已完工，2026 年放量，預期可增加 50% 以上產能，而三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

而製鞋廠豐泰 (9910-TW) 也已公布最新自結獲利資訊，豐泰 2026 年 3 月稅前盈餘爲 4.12 億元，稅後純益爲 6.74 億元，年減 41.33%，每股純益爲 0.68 元。