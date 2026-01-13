鞋材廠百和2025年全年自結淨利下滑14% 每股純益4.07元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-13 15:54

鞋材廠百和 (9938-TW) 今 (13) 日公布最新自結獲利資訊，2025 年 12 月稅後純益 7644 萬元，較上月稅後純益 3721 萬元，月增 1.05 倍，年增 11.06%，每股純益 0.26 元；累計 2025 年 1-12 月稅後純益爲 12.13 億元，年減 14.3%，每股純益爲 4.07 元。

百和董事長鄭森煤。(鉅亨網記者張欽發攝)

百和配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，集團也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。其中，百和的印尼第四期廠已完工，預計投產後主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增 25% 產能；位於彰化和美總部的染整廠完工後，預期可增加 50% 產能。

同時，百和的越南百宏廠第二期廠房也已完工，2026 年放量，預期可增加 50% 以上產能，而三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

而製鞋廠豐泰 (9910-TW) 也已公布最新自結獲利資訊，豐泰 2025 年營收 835.12 億元，年減 4.54%，自結全年稅前盈餘爲 79.76 億元，年減 6.9%，稅後純益爲 50.33 億元，年減 14.24%，每股純益爲 5.1 元。