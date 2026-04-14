鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-14 19:42

端子廠建通 (2460-TW) 參展台北國際汽機車零配件展 (2026 TAIPEI AMPA)，系統化展出旗下三大利基產品特殊新型銅材、國標新絕緣插頭端子、車用線束端子，聚焦車用新能源、高品質電力工程、AI 散熱及端子領域。

建通於2026 TAIPEI AMPA展出三大利基產品，鎖定四大領域應用。(鉅亨網記者彭昱文攝)

建通本次參展核心圍繞「能源創新、國標轉換、跨域整合」，產品面來看，高純度銅材與異型導體銅材，有專為電力傳輸系統設計匯流銅排，大幅提升導電效率；另有符合新能源車用及電子業各項需求壓延及銑削異型導體銅材。

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AI 伺服器散熱組件方面，建通已生產具備高導熱性能的關鍵銅材，鎖定數據中心與高效能運算市場；精密端子零件則延續集團深厚製程底蘊及研發能力，展現於新國標絕緣插頭、車用線束端子連接器與電子零組件的高度精確性。

建通表示，台灣特殊新型銅材廠的設立，初衷便是為解決過去高規銅材過度仰賴進口的痛點，透過等各項工藝技術的整合，已能提供低含氧、低雜質、高導電度特殊新型銅材，滿足目前市場對車用、高散熱及導電效率的嚴苛要求。