鉅亨網記者陳于晴 台北
中東戰火持續升溫，半導體股價卻越燒越旺，美台股市資金吃硬不吃軟，全面湧向半導體等 AI「硬體」題材淘金。有台版費半之稱的新光臺灣半導體 30(00904-TW)，盤中漲逾 3%，最高價來到 31.57 元，創歷史新高價，隨本周 4/17 即將除息，每單位預估配息 0.68 元，換算年配息率突破 8% 的水準，配息表現不輸高股息 ETF，搭配美股半導體行情火熱，台積電法說即將登場，00904 盤中交投買氣大增，趁 4/17 除息日前搶先卡位。
根據彭博統計，美國費半指數 4/13 收 9039.52 點，續創歷史新高，且是 2002 年以來最大規模的 8 日連漲，帶動台股 14 日開盤大漲超過 700 點，並站上 3 萬 6 千點大關，改寫新高，盤中半導體股表現紅通通，激勵半導體 ETF 全面衝高。
市場專家表示，4 月台股除息秀本周起熱鬧登場，半導體市值型 ETF - 新光 00904 搶先打頭陣，下周還有群益 00927、元大 0056 等順勢登場，受惠 AI 基建潮帶動，加上最近 AI 硬體投資題材火熱，在台股原型 ETF 中，半導體 ETF 今年股價表現亮眼，以本周五即將除息的 00904 來看，4 月以來截至 4/13 收盤止，00904 含息報酬 12.54%，贏過同期間大盤的 11.77%；今年以來也有 35.16% 的突出表現，亦明顯領先大盤的 22.42%，持續吸引一般民眾及零股族青睞，最新受益人數及零股人數皆同步創歷史新高，且呈連續 8 週維持正成長紀錄。
新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，2026 年 AI 加速驅動下，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，明年供不應求持續吃緊，帶旺半導體價格暴漲商機全面擴散，中長期基本面將迎來新一波硬投資成長浪潮。
台新投信建議，本周台積電法說會即將登場，吸引不少資金卡位台積電個股，或轉布局高含積量台股 ETF，參與半導體除填息行情，建議投資人可依自身風險承受度與現金流需求，鎖定季配息型半導體 ETF 參與除息，中長期來看半導體 ETF 填息機率大，除提供每季領息收益外，資本利得成長潛力更值得期待。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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