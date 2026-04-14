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市場專家表示，4 月台股除息秀本周起熱鬧登場，半導體市值型 ETF - 新光 00904 搶先打頭陣，下周還有群益 00927、元大 0056 等順勢登場，受惠 AI 基建潮帶動，加上最近 AI 硬體投資題材火熱，在台股原型 ETF 中，半導體 ETF 今年股價表現亮眼，以本周五即將除息的 00904 來看，4 月以來截至 4/13 收盤止，00904 含息報酬 12.54%，贏過同期間大盤的 11.77%；今年以來也有 35.16% 的突出表現，亦明顯領先大盤的 22.42%，持續吸引一般民眾及零股族青睞，最新受益人數及零股人數皆同步創歷史新高，且呈連續 8 週維持正成長紀錄。