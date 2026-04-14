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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至37.72元，預估目標價為296元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2026年EPS預估：中位數由37.29元上修至37.72元，其中最高估值46.76元，最低估值25.68元，預估目標價為296元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值46.76(46.76)61.5655.03
最低值25.68(24.07)27.5429.44
平均值36.84(35.95)44.2645.23
中位數37.72(37.29)44.8147.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值277,208,790345,258,650325,128,150
最低值171,095,000195,875,000260,658,440
平均值218,965,190260,605,640293,037,800
中位數216,962,570259,704,190291,229,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS6,613,772-5,083,350-7,439,63414,619,031
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,586,52034,131,66729,892,30656,952,275

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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