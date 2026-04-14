鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至37.29元，預估目標價為302.5元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2026年EPS預估：中位數由36.42元上修至37.29元，其中最高估值49.18元，最低估值25.68元，預估目標價為302.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|49.18(49.18)
|69.28
|55.03
|最低值
|25.68(24.07)
|27.17
|29.44
|平均值
|36.58(35.23)
|42.81
|42.87
|中位數
|37.29(36.42)
|44.15
|43.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|277,208,790
|345,258,650
|325,128,150
|最低值
|171,095,000
|195,875,000
|260,658,440
|平均值
|218,700,640
|259,115,830
|286,300,400
|中位數
|216,962,570
|259,704,190
|279,707,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,613,772
|-5,083,350
|-7,439,634
|14,619,031
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|66,586,520
|34,131,667
|29,892,306
|56,952,275
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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