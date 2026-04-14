鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-14 09:48

國家金融安定基金管理委員會於 4 月 13 日召開第 128 次會議，公布 115 年截至 3 月底止的財務報表。國安基金自今年 1 月 12 日停止執行安定市場任務以來，雖然目前仍持有股票市值 35.60 億元，但第一季已繳出淨收益 80.54 億元的優異成績單，且未實現資本利得仍有 12.73 億元。面對近期中東地緣政治衝突引發的能源價格波動，行政院與相關部會密切關注市場變化。數據顯示台股自國安基金退場至今已上漲 16%，顯示退場作業並未對市場造成負面衝擊，台灣整體經濟基本面依然活絡穩定。

國安基金管理委員會在昨日會議中，詳細揭露了近期的操作成果。根據 115 年第一季財務報表，國安基金目前持股成本約為 22.87 億元，以 3 月底市值 35.60 億元計算，帳面上仍有超過 12 億元的獲利空間。回顧此輪護盤任務，國安基金係依第 124 次會議決議，自 114 年 4 月 9 日起進場執行安定市場任務，隨後於 115 年 1 月 12 日經委員會討論後決定停止護盤，轉而進入適時處理持股的階段。

‌



觀察台股表現，115 年 4 月 13 日集中加權股價指數來到 35457.29 點，若與退場前的 30567.29 點相比，指數大幅上漲了 4890 點，累計漲幅達 16%。這項數據有力證明了國安基金在處理持股過程中，採取了相對審慎且溫和的策略，並未導致金融市場出現不理性的賣壓或震盪，反而讓市場回歸基本面發展。

然而，國際局勢近期顯得詭譎多變。中東地區地緣政治衝突加劇，直接帶動能源價格飆升，這不僅推升了全球通膨的上行風險，也可能進一步拖累主要國家的經濟成長動能。在此背景下，市場普遍預期各國央行的貨幣政策將趨於緊縮。台股近期受美股連動影響，確實出現劇烈震盪且走勢偏弱的情況。對此，行政院長卓榮泰已指示相關部會密切注意物價與供應鏈穩定，確保國內能源供應無虞，以降低外部風險對民生經濟的干擾。