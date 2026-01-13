鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-13 11:34

國安基金宣布退場！根據群益投信統計資料顯示，2000 年以來國安基金有 9 次護盤，過去 9 次宣告投入護盤之後台股平均漲幅表現佳，後 20 日、後 60 日、後 120 日、後 180 日、後 200 日分別為 3.62%、4.59%、10.59%、17.71%、20.17%，勝率約在 6 成以上。最近一次去年川普關稅之亂後啟動至今，大盤不但創高站上 3 萬點大關，期間 (2025/4/8 至 2026/1/12) 更是上漲 65.59%，護盤效益彰顯也讓投資人都賺錢。

國安基金9次護盤平均勝率6成 法人：退場不等於行情結束 高檔震盪重選股。(鉅亨網資料照)

群益投信台股研究團隊表示，國安基金退場不等於行情結束，現階段大盤處於高檔，台股在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作，且類股輪動快速、個股波動性大，預期指數傾向高檔震盪。

‌



主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 經理人陳沅易表示，台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握 AI 產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。

主動群益科技創新 (00992A-TW) 經理人陳朝政指出，在 AI 發展趨勢不變下，台廠作為全球 AI 產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多，預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現。