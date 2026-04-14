鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至34.05元，預估目標價為1100元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2026年EPS預估：中位數由33.45元上修至34.05元，其中最高估值41.63元，最低估值26.84元，預估目標價為1100元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|41.63(41.63)
|68.38
|87.56
|最低值
|26.84(26.84)
|34
|69.52
|平均值
|33.85(33.62)
|50
|80.77
|中位數
|34.05(33.45)
|47.11
|85.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|100,933,130
|159,195,100
|191,681,450
|最低值
|82,540,000
|115,516,000
|155,155,000
|平均值
|92,437,730
|126,558,150
|171,323,240
|中位數
|92,044,000
|124,322,000
|167,133,270
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|9,606,531
|5,615,607
|3,528,592
|4,567,875
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,003,758
|38,951,890
|30,043,950
|32,785,064
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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