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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至34.05元，預估目標價為1100元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對金像電(2368-TW)做出2026年EPS預估：中位數由33.45元上修至34.05元，其中最高估值41.63元，最低估值26.84元，預估目標價為1100元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值41.63(41.63)68.3887.56
最低值26.84(26.84)3469.52
平均值33.85(33.62)5080.77
中位數34.05(33.45)47.1185.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值100,933,130159,195,100191,681,450
最低值82,540,000115,516,000155,155,000
平均值92,437,730126,558,150171,323,240
中位數92,044,000124,322,000167,133,270

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS9,606,5315,615,6073,528,5924,567,875
營業收入
(單位：新台幣千元)		60,003,75838,951,89030,043,95032,785,064

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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