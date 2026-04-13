鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)EPS預估下修至8.85元，預估目標價為140.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.07元下修至8.85元，其中最高估值9.5元，最低估值8.6元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.5(9.5)
|11.41
|13.11
|12.81
|最低值
|8.6(8.62)
|9.9
|11.4
|12.74
|平均值
|8.98(9.03)
|10.65
|12.42
|12.77
|中位數
|8.85(9.07)
|10.61
|12.57
|12.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|238.54億
|279.58億
|313.10億
|最低值
|218.20億
|245.50億
|294.10億
|平均值
|229.48億
|265.86億
|303.63億
|中位數
|230.32億
|265.53億
|303.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.32
|-5.57
|8.28
|7.33
|5.54
|營業收入
|35.78億
|117.72億
|332.13億
|263.25億
|324.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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