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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)EPS預估下修至8.85元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.07元下修至8.85元，其中最高估值9.5元，最低估值8.6元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.5(9.5)11.4113.1112.81
最低值8.6(8.62)9.911.412.74
平均值8.98(9.03)10.6512.4212.77
中位數8.85(9.07)10.6112.5712.77

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值238.54億279.58億313.10億
最低值218.20億245.50億294.10億
平均值229.48億265.86億303.63億
中位數230.32億265.53億303.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.32-5.578.287.335.54
營業收入35.78億117.72億332.13億263.25億324.62億

詳細資訊請看美股內頁：
Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPO

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