鉅亨速報 - Factset 最新調查：特斯拉(TSLA-US)EPS預估下修至1.92元，預估目標價為450.50元
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根據FactSet最新調查，共44位分析師，對特斯拉(TSLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.96元下修至1.92元，其中最高估值3.15元，最低估值0.72元，預估目標價為450.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.15(3.15)
|6.03
|11.29
|15.35
|最低值
|0.72(0.72)
|0.5
|0.95
|1
|平均值
|1.95(1.95)
|2.6
|3.66
|7
|中位數
|1.92(1.96)
|2.71
|3.37
|6.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,230.87億
|1,691.93億
|2,017.19億
|2,545.49億
|最低值
|905.72億
|997.41億
|1,085.57億
|1,630.31億
|平均值
|1,034.43億
|1,203.54億
|1,430.73億
|2,136.85億
|中位數
|1,034.39億
|1,193.15億
|1,412.01億
|2,112.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.63
|3.62
|4.30
|2.04
|1.08
|營業收入
|538.23億
|814.62億
|967.73億
|976.90億
|948.27億
詳細資訊請看美股內頁：
特斯拉(TSLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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