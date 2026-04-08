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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apollo Global Management Inc - Class A (New)APO-US的目標價調降至146元，幅度約3.95%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Apollo Global Management Inc - Class A (New)(APO-US)提出目標價估值：中位數由152元下修至146元，調降幅度3.95%。其中最高估值181元，最低估值115元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Apollo Global Management Inc - Class A (New)評價：積極樂觀16位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Apollo Global Management Inc - Class A (New)今(8日)收盤價為105.36元。近5日股價下跌3.95%，標普指數上漲1.35%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股APO市場預估目標價

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Apollo Global Management Inc - Class A (New)105.36-0.71%

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