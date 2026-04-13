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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股(EQH-US)EPS預估下修至7.15元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對公平控股(EQH-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.26元下修至7.15元，其中最高估值7.72元，最低估值6.71元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.72(7.72)9.3811.512.5
最低值6.71(6.71)8.459.612.5
平均值7.2(7.22)8.8310.4512.5
中位數7.15(7.26)8.810.4512.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值170.50億184.86億201.01億197.75億
最低值147.83億158.68億169.34億197.75億
平均值161.94億173.93億190.44億197.75億
中位數164.19億175.15億193.35億197.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.244.493.483.78-4.83
營業收入110.36億140.17億123.35億144.08億120.82億

詳細資訊請看美股內頁：
公平控股(EQH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQH

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