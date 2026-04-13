鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股(EQH-US)EPS預估下修至7.15元，預估目標價為58.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對公平控股(EQH-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.26元下修至7.15元，其中最高估值7.72元，最低估值6.71元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.72(7.72)
|9.38
|11.5
|12.5
|最低值
|6.71(6.71)
|8.45
|9.6
|12.5
|平均值
|7.2(7.22)
|8.83
|10.45
|12.5
|中位數
|7.15(7.26)
|8.8
|10.45
|12.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|170.50億
|184.86億
|201.01億
|197.75億
|最低值
|147.83億
|158.68億
|169.34億
|197.75億
|平均值
|161.94億
|173.93億
|190.44億
|197.75億
|中位數
|164.19億
|175.15億
|193.35億
|197.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.24
|4.49
|3.48
|3.78
|-4.83
|營業收入
|110.36億
|140.17億
|123.35億
|144.08億
|120.82億
詳細資訊請看美股內頁：
公平控股(EQH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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