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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-1.12元，預估目標價為35.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.16元上修至-1.12元，其中最高估值-0.76元，最低估值-1.27元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.76(-0.76)-0.53-0.090.93
最低值-1.27(-1.42)-1.88-1.68-1.38
平均值-1.09(-1.12)-1.16-1.090
中位數-1.12(-1.16)-1.22-1.260.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,270萬3.11億8.57億18.60億
最低值574萬1,312萬6,300萬12.41億
平均值944萬7,989萬4.33億14.49億
中位數900萬3,400萬4.13億13.05億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-1.26-1.425.23-0.24
營業收入5,529萬6,128萬1.25億2,905萬

詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSROIV

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