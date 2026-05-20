鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-1.12元，預估目標價為35.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.16元上修至-1.12元，其中最高估值-0.76元，最低估值-1.27元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.76(-0.76)
|-0.53
|-0.09
|0.93
|最低值
|-1.27(-1.42)
|-1.88
|-1.68
|-1.38
|平均值
|-1.09(-1.12)
|-1.16
|-1.09
|0
|中位數
|-1.12(-1.16)
|-1.22
|-1.26
|0.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,270萬
|3.11億
|8.57億
|18.60億
|最低值
|574萬
|1,312萬
|6,300萬
|12.41億
|平均值
|944萬
|7,989萬
|4.33億
|14.49億
|中位數
|900萬
|3,400萬
|4.13億
|13.05億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.26
|-1.42
|5.23
|-0.24
|營業收入
|5,529萬
|6,128萬
|1.25億
|2,905萬
詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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