鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-13 16:57

AMAX-KY(6933-TW) 近日因股價漲勢凌厲，遭證交所列為注意股，AMAX-KY 今 (13) 日公告自結財務資訊，2 月稅後純益 2100 萬元，年增 20 倍，每股純益 0.49 元。

AMAX-KY遭列注意股，公告2月自結獲利2100萬元EPS 0.49元。(圖：shutterstock)

根據 AMAX-KY 公告，2 月營收 4.28 億元，年減 22.5%，稅後純益 2100 萬元，年增 20 倍，每股純益 0.49 元；2025 年第四季營收 17.48 億元，年增 5.68%，稅後純益 5700 萬元，年減 29.63%，每股純益 1.35 元；2025 全年營收 69.87 億元，稅後純益 2.13 億元，每股純益 5.04 元。

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AI 伺服器需求持續，推升液冷散熱需求升溫，AMAX-KY 近日宣布，其位於美國矽谷 Fremont 的首座液冷 AI 資料中心 HostMax 正式啟用。

AMAX-KY 指出，該資料中心專為 AI 打造的代管設施，可從系統組裝直接轉換至上線部署，客戶可迅速部署運算資源，縮短 AI 產品與服務的上市時程，同時，支持單機櫃功率密度達 150kW，並支援氣冷與液冷散熱技術。