AMAX-KY遭列注意股 公告2月自結獲利2100萬元EPS 0.49元
鉅亨網記者劉玟妤 台北
AMAX-KY(6933-TW) 近日因股價漲勢凌厲，遭證交所列為注意股，AMAX-KY 今 (13) 日公告自結財務資訊，2 月稅後純益 2100 萬元，年增 20 倍，每股純益 0.49 元。
根據 AMAX-KY 公告，2 月營收 4.28 億元，年減 22.5%，稅後純益 2100 萬元，年增 20 倍，每股純益 0.49 元；2025 年第四季營收 17.48 億元，年增 5.68%，稅後純益 5700 萬元，年減 29.63%，每股純益 1.35 元；2025 全年營收 69.87 億元，稅後純益 2.13 億元，每股純益 5.04 元。
AI 伺服器需求持續，推升液冷散熱需求升溫，AMAX-KY 近日宣布，其位於美國矽谷 Fremont 的首座液冷 AI 資料中心 HostMax 正式啟用。
AMAX-KY 指出，該資料中心專為 AI 打造的代管設施，可從系統組裝直接轉換至上線部署，客戶可迅速部署運算資源，縮短 AI 產品與服務的上市時程，同時，支持單機櫃功率密度達 150kW，並支援氣冷與液冷散熱技術。
AMAX-KY 上周五 (10 日) 漲停，今天再亮燈，鎖死 195.5 元，喜迎 2 根漲停，站穩所有均線。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- AMAX-KY多項專案持續推進 訂單能見度佳
- 〈熱門股〉建準受惠AI伺服器需求旺3月、Q1營收創高 周漲逾1成
- 邁科Q1營收8.54億元創同期高 全年營收挑戰倍增
- 〈焦點股〉奇鋐看好今年營收毛利逐季增 衝上2020元勇闖新天價
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇