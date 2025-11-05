AMAX-KY多項專案持續推進 訂單能見度佳

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-05 17:49

‌



AMAX-KY(6933-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長倪小菁指出，隨著 AI 需求高速成長，相關需求也明確，公司持續推進多項專案，專案皆照計劃進行中，並已開始貢獻營收，整體而言訂單能見度佳，看好後續成長動能。

AMAX-KY董事長倪小菁。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

針對旗下進行中的專案，倪小菁說明，專案內容多元，首先是為 AI 語音技術提供語音合成與語音複製所需的基礎設施，已在 2025 年初完成部署，協助該語音技術公司提升 AI 訓練與推理效能，加速模型開發與部署。

‌



倪小菁進一步提到第二項專案，AMAX-KY 設計客製化液冷熱能系統，建立高溫液冷循環，將伺服器與機櫃產生的熱能收集起來，轉化為可利用的能源，用於供暖、熱水或其他節能應用。目前這項專案主要應用於歐洲市場，目標客戶為新型雲端基礎架構 (Neocloud) 供應商。

至於其他專案，AMAX-KY 客戶也包括農業機械產業，提供 AI 基礎架構定制與部署；在廠區內建置液冷資料中心，打造高效散熱方案；研究機構 RAG LLM 專案則結合輝達 (NVDA-US)GPU 技術，根據研究人員需求設計硬體與軟體架構；AMAX-LY 也為各垂直市場設計高效的解決方案，產業涵蓋生命科學、醫療與金融機構等。

美國區業務暨企業發展資深副總曹伯楊表示，公司目前聚焦硬體、客製化與自研平台，並搭配開發中的軟體平台，以維持產品的差異化，多數專案都在進行中，且已帶來營收貢獻。