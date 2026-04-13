鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-13 18:56

積極以窗簾等產品攻略美國電商市場通路的慶豐富 (9935-TW)，今 (13) 日由董事會決議以 3 億元爲上限，發行無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，主辦券商爲凱基證券 。

慶豐富 2026 年 3 月營收爲 4.02 億元，月增 3.34%，年增 0.47%，2026 年 1-3 月營收 12.07 億元，季減 4.31%，年增 1.57%。

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根據美國商務部公佈數據，2026 年 2 月零售銷售月增 0.6%，優於市場預期，顯示終端消費需求仍具韌性。慶豐富表示，旗下窗簾事業受惠全管道通路客戶策略效益持續發酵，尤其電商通路客戶加大促銷活動與線上廣告投放，帶動平臺成交率與備貨需求同步提升，加上建築師、建商等專業市場客戶訂單維持穩定出貨，推升第一季窗簾事業營收年增 10.66%，占整體營收比重達 90%，較去年同期 83% 進一步提升。

近年美國零售產業結構持續轉型，純電商與純實體通路界線日益模糊，零售業者加速朝線上線下整合的全管道經營模式發展。亞馬遜於 3 月下旬盛大開跑北美春季大促銷帶動龐大流量，並進一步推出 1 小時、3 小時極速配送服務；另一方面，零售巨頭沃爾瑪也持續擴大全美門市據點與改裝升級，並規劃導入無人機配送技術，以提升物流配送效率，積極打造零售業「最後一哩」配送新標準，以提升消費者即時交付與購物便利性。

慶豐富指出，在此零售通路升級趨勢下，品牌與通路客戶對供應商的快速反應、彈性供貨與區域物流整合能力要求持續提高，憑藉集團多年深耕北美市場所建立的在地倉儲、物流調度及供應鏈整合優勢，已同步推動業務與訂單出貨模式「短鏈化」，並持續深化與大型零售商、線上電商平臺及專業市場客戶業務合作，有助於掌握北美零售產業升級商機、擴大業務接單規模，以期推升整體營運表現優於產業平均成長水準。