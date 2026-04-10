鉅亨網新聞中心
港股主要指數周五 (10 日) 收漲，市場氣氛顯著回暖。受地緣政治緊張局勢趨緩，以及市場看好美伊談判進展等利好因素帶動，恒生指數當日高開後一度衝上 26073 點，隨後升勢略微收窄，最終收報 25893 點，上漲 141 點或 0.55%。恒生科技指數收報 4860 點，升 0.8%；國企指數則升 0.5%。全日大市成交金額達 2463.2 億港元。
中資券商股扮演領漲火車頭。中信證券因業績表現超出市場預期，盤中一度大漲超過 12%，帶動金融板塊整體上攻。此外，加密貨幣概念股於午後集體爆發，主因是香港金管局預計於今日公布首批穩定幣牌照，激發市場對相關券商的熱度，其中國泰君安國際單日狂飆 27.69%。
半導體板塊表現強勁，市場傳聞 DeepSeek V4 將於 4 月下旬發布，並首次與國產芯片深度適配，此消息刺激兆易創新大漲逾 12%，權重股中芯國際升 4.58%。在新能源方面，由於辛巴威政府開出解除鋰礦出口禁令的條件，鋰電池板塊全線走強，行業龍頭寧德時代收盤上漲約 9%。汽車股普遍活躍，比亞迪股份漲逾 3%，但蔚來 - SW 因新車預售價等因素逆勢下跌 5.96%。
大型科技股表現分歧，阿里巴巴漲 2.12%，聯想漲超 2%，但小米集團與騰訊控股則分別微跌 1.47% 及 0.79%。光通訊龍頭長飛光纖光纜雖一度衝高，但受股東擬減持消息影響，股價跳水收跌 7.49%。
中信證券分析指出，隨著財報季接近尾聲，業績預期修正已較為充分，市場定價正回歸理性。在政策催化與基本面支撐下，預計港股有望在 4 至 5 月迎來一波估值擴張行情，建議投資者關注科技、醫藥及消費等板塊。
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