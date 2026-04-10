鉅亨網新聞中心 2026-04-10 16:37

港股主要指數周五 (10 日) 收漲，市場氣氛顯著回暖。受地緣政治緊張局勢趨緩，以及市場看好美伊談判進展等利好因素帶動，恒生指數當日高開後一度衝上 26073 點，隨後升勢略微收窄，最終收報 25893 點，上漲 141 點或 0.55%。恒生科技指數收報 4860 點，升 0.8%；國企指數則升 0.5%。全日大市成交金額達 2463.2 億港元。

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半導體板塊表現強勁，市場傳聞 DeepSeek V4 將於 4 月下旬發布，並首次與國產芯片深度適配，此消息刺激兆易創新大漲逾 12%，權重股中芯國際升 4.58%。在新能源方面，由於辛巴威政府開出解除鋰礦出口禁令的條件，鋰電池板塊全線走強，行業龍頭寧德時代收盤上漲約 9%。汽車股普遍活躍，比亞迪股份漲逾 3%，但蔚來 - SW 因新車預售價等因素逆勢下跌 5.96%。

大型科技股表現分歧，阿里巴巴漲 2.12%，聯想漲超 2%，但小米集團與騰訊控股則分別微跌 1.47% 及 0.79%。光通訊龍頭長飛光纖光纜雖一度衝高，但受股東擬減持消息影響，股價跳水收跌 7.49%。