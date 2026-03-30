賴清德：「投資台灣三大方案」已延長至2027年 擴大適用至全球台商與外商

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-30 14:50

總統賴清德今 (30) 日接見「第 33 屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團」，他除了感謝亞總長年深耕海外市場、開創商機，促進台商與國內產業交流合作，讓台灣走向世界。也強調政府推動的「投資台灣三大方案」已延長至明 (2027) 年，且擴大適用範圍到全球台商和外商，也積極打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，希望將資金留台，並吸引更多國際資金與人才，為產業發展提供更堅實的後盾。

總統賴清德(右)接見亞洲台灣商會聯合總會，「投資台灣三大方案」已延長至2027年 擴大適用至全球台商與外商。(圖:總統府提供)

賴清德致詞時表示，亞總不僅凝聚各地台商力量，也為台灣與亞洲各國建立綿密且穩固的經貿合作夥伴關係，他感謝亞總長年在海外深耕市場、開創商機，並積極推動海外台商和國內產業交流合作，包括亞總與台中、台南市政府簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，建立台商單一窗口諮詢服務，進一步深化亞洲台商與台灣產業的共同發展。

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賴清德表示，現在政府推動的「投資台灣三大方案」已延長至明年，且擴大適用範圍到台商和外商，並積極打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，今年政府將投入台幣 109 億元，將推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助企業加速數位和淨零轉型、拓展國際通路，進一步提升競爭力，穩健走向世界。

賴清德說，面對未來的挑戰，政府也積極推動「AI 新十大建設」，AI 不應只是大企業的專利，也將協助上百萬家中小微企業導入 AI，提升產品良率、穩定交貨期程，讓傳產在全球競爭中站穩腳步、提升競爭力，持續擴大優勢。