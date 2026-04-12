瀚荃AI電源客戶需求暢旺上修訂單 今年相關業績估增5成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-12 20:04

連接器廠瀚荃 (8103-TW) 表示，目前 AI 電源需求暢旺、客戶持續上修訂單，帶動板端連接器出貨強勁，也持續擴產因應，法人估，瀚荃今年 AI 應用至少成長 5 成起跳，全年營運逐季向上、營收可望雙位數成長。

瀚荃執行長楊奕康。(鉅亨網記者彭昱文攝)

目前瀚荃在 AI 伺服器電源連接器應用包括 PSU(電源供應器)、BBU(電池備援模組) 等，客戶涵蓋國內二大電源大廠。公司表示，現在不只是輝達 (NVIDIA) 的 GPU 架構需求，來自雲端服務供應商 (CSP) 的 ASIC 架構訂單也越來越多。

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瀚荃指出，目前客戶需求持續強勁並上修訂單，由於公司在這一塊較具規模、算是相對領先的供應商，將受惠客戶需求同步成長，且隨著 AI 電源發展走向 800V HVDC、110kW 等，將進一步帶動電源端板端連接器用量。

瀚荃去年伺服器 / 網通營收比重約 37%，其中 AI 電源占比達一半約 18%，今年 AI 電源保守估計成長 5 成起跳，全年比重上看 3 成，加上其他伺服器 / 網通也可望有雙位數成長，2026 年整體伺服器 / 網通營收比重可望達 45-50%。

在需求暢旺下，瀚荃 AI 電源連接器產能也滿載吃緊，因此，公司今年規畫擴產 2-3 成因應需求，並將於泰國建新廠，預計年中送交申請；目前瀚荃在中國大陸、越南、泰國、馬來西亞與寮國等地總共有 7 個製造基地。