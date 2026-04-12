鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-12 19:59

行政院長卓榮泰 昨 (11) 日出席國道 1 號甲線新建工程動土典禮，強調該計畫總經費達 805.86 億元，預計 4 到 5 年內完工將串聯國道 1 號與台 61 線，完工後可縮短雙北至機場路程，並分擔國 2 約 20% 交通量，形成桃園機場周邊 3 加 1 條高快速道路，合計投入近 1,000 億元，結合桃園航空城開發與桃竹苗大矽谷方案，將滿足機場第三航廈每年 4,500 萬人次旅運需求。

卓榮泰於動土祈福典禮時表示，工程完工後預計為地方帶來四大效益。第一是滿足桃園機場第三航廈及第三跑道完工後，每年預計帶來 4,500 萬人次旅運量的需求；第二，桃園機場的貨運車流，可透過國 1 甲往返台北港及全國各地，形成更完善的貨運路網，提升自由貿易港區及未來新貨運園區的整體競爭力。

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第三，桃園航空城土地開發案預計帶來約 20 萬個就業及居住人口，國 1 甲可提供航空城，以及南崁、蘆竹、竹圍等地居民便利往返國道 1 號及台 61 線；第四，有助減輕國道 2 號及台 4 線進入桃園機場的車流負擔，尤其預計可分擔國道 2 號約 20% 的機場交通量。卓榮泰期盼國 1 甲在工程團隊努力下，能夠平安順利完工，再添一筆中央、地方合作成功案例。

卓榮泰表示，國道 1 號甲線新建工程總經費為 805.86 億元，工程分 3 標，第 1 標已於 3 月底開工，其餘 2 標也將在今年第 3 季動工，預計將在 4 到 5 年內完成。該工程涵蓋海湖、桃機、航空城及山鼻 4 處交流道，未來完工後將可串聯竹圍及桃園 2 處系統交流道，使國道 1 號與台 61 線之間形成快速的路網系統，縮短台北、林口至桃園機場之間的路程，讓國人更快速進出國門。

卓榮泰指出，在六大區域產業及生活圈計畫中，行政院率先核定桃竹苗大矽谷推動方案，成為帶動全台灣其他區域同步向前邁進的重要指標，政府會加大、加深力道，全力投入當地建設及投資。尤其桃園航空城是全台灣最大土地開發案，未來結合桃園國際機場第三航廈及第三跑道，相信將為桃竹苗大矽谷發展注入一劑強心針，成為全國高科技領先區域。

因應桃園人口快速成長，中央持續投入各項地方建設，為當地建構更安全、便捷及永續的交通路網。卓榮泰補充，近年政府在桃園機場、航空城周邊的交通配套建設，已陸續完工或開工，包含 2022 年 11 月通車的國道 2 號大園交流道至機場段以及航站南北路拓寬、2023 年 1 月通車的國 2 甲連結台 15 線，以及台 15 線再延伸至台 61 線段也預計在 2027 年動工。