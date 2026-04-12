人民日報：把兩岸關係牢牢掌握在中國人自己手中

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-04-13 04:30

睽違 10 年，國民黨主席再次率團訪問大陸，備受矚目，中共中央總書記習近平上周五（10 日）在北京會見鄭麗文主席率領的國民黨訪問團。

睽違10年，國民黨主席再次率團訪問大陸，備受矚目。（圖：Shutterstock）

據中共鷹派喉舌《環球時報》周六報導，習近平指出，無論國際形勢、台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。

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習近平就兩岸關係發展提出堅持以正確認同促進心靈契合、堅持以和平發展守護共同家園、堅持以交流融合增進民生福祉、堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興等四點意見。

另《人民日報》周六表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，血脈相連、命運與共，這是鐫刻在歷史基因裡的事實，是任何人任何勢力都無法篡改與否認。

《人民日報》稱，社會制度不同，不是搞分裂的藉口，更不應成為煽動對抗、歪曲認同的工具。相互尊重、加強交流、深化融合，兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好台灣問題，一定能夠推動兩岸關係向前發展。

《人民日報》強調，新時代是兩岸同胞大有可為的時代。只要兩岸同胞不斷增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，相向而行，就一定能把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。

不過，陸委會副主委沈有忠周六表示，鄭麗文配合中共，雙方共同倡議「九二共識」、「反對台獨」。事實上，中共的「九二共識」就是「一國兩制」，沒有中華民國存在的空間。當前中華民國與中華人民共和國互不隸屬、中華人民共和國沒有一天統治過台灣，這是客觀事實。

沈有忠提到，多份民調顯示，無論是反對「九二共識」或支持兩岸互不隸屬，在台灣都是主流民意。鄭麗文不應該忽視台灣主流民意，反過來配合中共的「一中」敘事。

兩岸與國際局勢方面，沈有忠強調，台海穩定是世界都關注的事情，台海問題絕對不是中共宣稱的內政問題，更不是鄭麗文所說的「台灣海峽不會成為外力介入的棋盤」。