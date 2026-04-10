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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為272.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.4元上修至0.61元，其中最高估值1.55元，最低估值-0.69元，預估目標價為272.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.55(1.55)8.0813.6511.25
最低值-0.69(-0.97)2.626.29.87
平均值0.47(0.38)4.998.6410.5
中位數0.61(0.4)4.858.1110.44

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,047.37億1,200.87億1,331.46億1,356.92億
最低值915.09億1,044.46億1,120.43億1,277.26億
平均值974.52億1,113.69億1,222.15億1,310.88億
中位數970.86億1,117.99億1,222.77億1,304.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.15-8.30-3.67-18.362.48
營業收入622.86億666.07億777.94億665.18億894.62億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBA

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