鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為272.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.4元上修至0.61元，其中最高估值1.55元，最低估值-0.69元，預估目標價為272.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.55(1.55)
|8.08
|13.65
|11.25
|最低值
|-0.69(-0.97)
|2.62
|6.2
|9.87
|平均值
|0.47(0.38)
|4.99
|8.64
|10.5
|中位數
|0.61(0.4)
|4.85
|8.11
|10.44
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,047.37億
|1,200.87億
|1,331.46億
|1,356.92億
|最低值
|915.09億
|1,044.46億
|1,120.43億
|1,277.26億
|平均值
|974.52億
|1,113.69億
|1,222.15億
|1,310.88億
|中位數
|970.86億
|1,117.99億
|1,222.77億
|1,304.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|2.48
|營業收入
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
|894.62億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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