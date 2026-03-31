鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估上修至1.42元，預估目標價為23.50元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.24元上修至1.42元，其中最高估值2.23元，最低估值0.9元，預估目標價為23.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.23(2.23)
|2.59
|2.6
|1.99
|最低值
|0.9(0.9)
|0.95
|1.2
|1.45
|平均值
|1.47(1.45)
|1.8
|1.88
|1.72
|中位數
|1.42(1.24)
|1.96
|1.98
|1.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|66.46億
|67.95億
|67.75億
|62.86億
|最低值
|48.80億
|54.53億
|57.59億
|61.06億
|平均值
|57.18億
|62.25億
|63.91億
|61.96億
|中位數
|57.26億
|63.94億
|65.10億
|61.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.46
|1.61
|1.24
|1.45
|1.28
|營業收入
|10.30億
|21.31億
|31.21億
|50.01億
|50.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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