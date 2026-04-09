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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估上修至-2.37元，預估目標價為212.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.56元上修至-2.37元，其中最高估值-0.55元，最低估值-5.12元，預估目標價為212.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.55(-0.55)4.867.1915.06
最低值-5.12(-5.12)-0.611.723.81
平均值-2.59(-2.65)1.14.218.36
中位數-2.37(-2.56)0.884.248.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.08億36.75億46.53億64.45億
最低值15.23億20.90億32.75億43.10億
平均值17.09億28.32億39.69億52.00億
中位數17.04億27.88億38.99億51.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.88-3.91-5.34-5.57-6.42
營業收入1.88億2.45億3.05億3.64億6.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSINSM

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