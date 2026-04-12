鉅亨網記者陳于晴 台北
日本經濟正站在一個前所未有的結構性轉折點，談到日股投資機會，多數人都會聯想到半導體關鍵材料、商社股等，路博邁日本股票投資部基金經理人城源子翼受訪時指出，日本正透過實體產業的技術壟斷與結構轉型，打造獲利護城河，例如建築巨頭從通膨受災戶搖身一變成為議價贏家，以及日本廠商利用「物理 AI(機器人)」鞏固其在全球精密製造鏈的壟斷地位。
城源子翼指出，日本走過失落的 30 年，以往日本建築承包商在開發商面前極其弱勢，必須承擔所有原材料上漲的風險，利潤率常年在 2-3% 徘徊。然而，台積電熊本廠 (JASM) 的進駐及微軟在日投資 29 億美元興建數據中心，徹底改變了遊戲規則，在各大型開發案的需求爆發下，市場已從「買方市場」轉向「賣方市場」。
城源子翼分析，現在全日本能承接超大型開發項目的企業僅剩四、五家，如清水建設、鹿島建設等龍頭，目前已掌握高度議價權，成功將合約模式改為「成本加成」，讓開發商共同承擔原物料上漲的風險。這類企業的淨值比 (P/B Ratio) 從過去的 0.8 倍大幅回升，呈現倍數增長，利潤率顯著跳升，且企業更將閒置現金配息回饋給股東，成為避險資金的最佳去處。
此外，各國持續在人形機器人領域投入研發，城源子翼也提出獨特的見解，他直言，日本企業的利基點在於掌握關鍵零組件核心技術，他以 Nabtesco 機器人手臂「精密減速齒輪」為例，全球擁有約 60% 的市占率，無論是哪一國的機器人品牌，其核心的齒輪組件幾乎都得向日本採購。而 Harmonic Drive 則壟斷了小型機器人及協作機器人的精密齒輪。
此外，日本 CNC 龍頭發那科 (FANUC) 已銷售上千台結合生成式 AI 的語音聲控機器手臂，這類機器人能精準避開人員，並處理過去難以自動化的線路配裝。
城源子翼進一步指出，日本企業不追求翻跟斗的人形機器人，目前來看，研發大多偏向實用性，例如解決便利商店貨架補貨、高齡長者長期照護等缺工問題，大多是為了應對老齡化社會轉化為商機的實例。
談及日元匯率展望，他預期未來貶值空間有限，並提出三大看升的理由。首先是，美日利差收窄，日本銀行 (BOJ) 確定走向利率正常化，薪資成長是日銀觀察的關鍵指標之一，在今年春鬥談判中，初步已爭取到 5.09% 的加薪幅度，因此，將讓日本央行更有信心在 4 月 27 至 28 日的會議上推進升息。
其次是能源安全，在高市早苗內閣推動下，日本目前正逐步重啟核電廠，可望減緩因進口天然氣與石油而產生的貿易赤字，並減輕買美元、賣日元的壓力。第三則為資金回流，隨著日債殖利率升至 2-3%，過去在日本低利時期流往美債的巨量資金持續回流日本。
他強調，即便日元升值，具備全球定價權的日本龍頭企業也展現出強大的韌性，能透過價格調整與轉嫁能力，維持穩定的獲利表現，並持續吸引外資進場。
下一篇