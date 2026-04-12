鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-12 09:33

日本經濟正站在一個前所未有的結構性轉折點，談到日股投資機會，多數人都會聯想到半導體關鍵材料、商社股等，路博邁日本股票投資部基金經理人城源子翼受訪時指出，日本正透過實體產業的技術壟斷與結構轉型，打造獲利護城河，例如建築巨頭從通膨受災戶搖身一變成為議價贏家，以及日本廠商利用「物理 AI(機器人)」鞏固其在全球精密製造鏈的壟斷地位。

城源子翼指出，日本走過失落的 30 年，以往日本建築承包商在開發商面前極其弱勢，必須承擔所有原材料上漲的風險，利潤率常年在 2-3% 徘徊。然而，台積電熊本廠 (JASM) 的進駐及微軟在日投資 29 億美元興建數據中心，徹底改變了遊戲規則，在各大型開發案的需求爆發下，市場已從「買方市場」轉向「賣方市場」。

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城源子翼分析，現在全日本能承接超大型開發項目的企業僅剩四、五家，如清水建設、鹿島建設等龍頭，目前已掌握高度議價權，成功將合約模式改為「成本加成」，讓開發商共同承擔原物料上漲的風險。這類企業的淨值比 (P/B Ratio) 從過去的 0.8 倍大幅回升，呈現倍數增長，利潤率顯著跳升，且企業更將閒置現金配息回饋給股東，成為避險資金的最佳去處。

此外，各國持續在人形機器人領域投入研發，城源子翼也提出獨特的見解，他直言，日本企業的利基點在於掌握關鍵零組件核心技術，他以 Nabtesco 機器人手臂「精密減速齒輪」為例，全球擁有約 60% 的市占率，無論是哪一國的機器人品牌，其核心的齒輪組件幾乎都得向日本採購。而 Harmonic Drive 則壟斷了小型機器人及協作機器人的精密齒輪。

此外，日本 CNC 龍頭發那科 (FANUC) 已銷售上千台結合生成式 AI 的語音聲控機器手臂，這類機器人能精準避開人員，並處理過去難以自動化的線路配裝。

城源子翼進一步指出，日本企業不追求翻跟斗的人形機器人，目前來看，研發大多偏向實用性，例如解決便利商店貨架補貨、高齡長者長期照護等缺工問題，大多是為了應對老齡化社會轉化為商機的實例。

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