營收速報 - 興富發(2542)3月營收71.93億元年增率高達1537.66％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為161.92億元，累計年增率1361.07%。
最新價為36.7元，近5日股價上漲3.29%，相關建材營造上漲1.57%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2451 張
- 外資買賣超：+2539 張
- 投信買賣超：-217 張
- 自營商買賣超：+129 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|71.93億
|1538%
|70%
|26/2
|42.38億
|775%
|-11%
|26/1
|47.61億
|2481%
|-40%
|25/12
|79.61億
|234%
|78%
|25/11
|44.61億
|43%
|11%
|25/10
|40.07億
|-36%
|33%
興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 需求暢旺催出半導體聯貸第二發！土銀主辦合晶45億元案今簽約 助攻12吋晶圓產能
- 護國神山營收報佳音！台股爆量大漲，AI主流全面回神！
- 騰勢3月營收以8151萬元創新高 年增幅達28.35%
- 聯強3月、Q1營收同步改寫新高 AI應用拓展帶動業務走強
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇