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鉅亨速報

營收速報 - 興富發(2542)3月營收71.93億元年增率高達1537.66％

鉅亨網新聞中心

興富發(2542-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣71.93億元，年增率1537.66%，月增率69.73%。

今年1-3月累計營收為161.92億元，累計年增率1361.07%。

最新價為36.7元，近5日股價上漲3.29%，相關建材營造上漲1.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2451 張
  • 外資買賣超：+2539 張
  • 投信買賣超：-217 張
  • 自營商買賣超：+129 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 71.93億 1538% 70%
26/2 42.38億 775% -11%
26/1 47.61億 2481% -40%
25/12 79.61億 234% 78%
25/11 44.61億 43% 11%
25/10 40.07億 -36% 33%

興富發(2542-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關室內裝潢之設計及施工業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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