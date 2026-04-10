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鉅亨速報

營收速報 - 淳安(6283)3月營收2.02億元年增率高達31.64％

鉅亨網新聞中心

淳安(6283-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2.02億元，年增率31.64%，月增率143.41%。

今年1-3月累計營收為4.23億元，累計年增率-8.66%。

最新價為20.5元，近5日股價上漲0.99%，相關其他電子上漲7.74%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+117 張
  • 外資買賣超：+113 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2.02億 32% 143%
26/2 8,292萬 -46% -40%
26/1 1.38億 -11% -9%
25/12 1.52億 -19% 26%
25/11 1.20億 -32% 1%
25/10 1.19億 -24% -50%

淳安(6283-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為車用鏡頭研發製造、先進駕駛輔助系統整合開發。汽車輕量化工程模、檢、治具研發製造，智能產線規劃。各式薄膜線路與按鍵之製造.加工.代理國內外廠商產品經銷服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收淳安

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