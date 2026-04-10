營收速報 - 淳安(6283)3月營收2.02億元年增率高達31.64％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為4.23億元，累計年增率-8.66%。
最新價為20.5元，近5日股價上漲0.99%，相關其他電子上漲7.74%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+117 張
- 外資買賣超：+113 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|2.02億
|32%
|143%
|26/2
|8,292萬
|-46%
|-40%
|26/1
|1.38億
|-11%
|-9%
|25/12
|1.52億
|-19%
|26%
|25/11
|1.20億
|-32%
|1%
|25/10
|1.19億
|-24%
|-50%
淳安(6283-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為車用鏡頭研發製造、先進駕駛輔助系統整合開發。汽車輕量化工程模、檢、治具研發製造，智能產線規劃。各式薄膜線路與按鍵之製造.加工.代理國內外廠商產品經銷服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鴻海處分陽程私募股9420張 由鴻準旗下華準接手
- 營收速報 - 京晨科(6419)3月營收1.20億元年增率高達174.21％
- 營收速報 - 廣運(6125)3月營收3.23億元年增率高達49.97％
- 低軌衛星新階段？昇達科(3491) Q1營收創新高，一張圖看懂下一波更關鍵
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇