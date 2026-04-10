鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-10 17:10

人體及寵物保健食品開發商騰勢 (7889-TW) 營運成長，今 (10) 日公布最新營收資訊，2026 年 3 月營收 8151 萬元， 創新高，月增 30.27%，年增 27.35%，2026 年首季營收 2.18 億元，年增 21.1%。

騰勢 2025 年全年營收 8.6 億元，毛利率 69.01%，稅後純益 1.14 億元，每股純益 5.65 元。擬配發 3 元股息；法人預估騰勢 2026 年營收將有 20% 的成長力道。

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騰勢表示，公司長期耕耘的「保健產品」與「寵物健康品」雙引擎策略持續展現經營成果，3 月旗下旗艦保健品牌達摩本草在女王節檔期的購物旺季助攻下，包括穩占市場口碑的山苦瓜胜肽、主打高純度養護的 Omega-3 rTG 高濃度魚油 EX 等系列產品繳出強勁的銷售業績，挹注 3 月來自保健產品的營收營收成長。

展望 2026 年第二季，騰勢維持審慎樂觀看法。公司正積極籌劃重量級品牌代言人年度合作計畫，意在透過明星效應全面拉升「達摩本草」的品牌溢價力與市場知名度。