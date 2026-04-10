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鉅亨速報

營收速報 - 世紀(5314)3月營收4.50億元年增率高達132.52％

鉅亨網新聞中心

世紀(5314-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4.50億元，年增率132.52%，月增率31.02%。

今年1-3月累計營收為12.83億元，累計年增率171.52%。

最新價為78.4元，近5日股價上漲5.84%，相關其他類指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+314 張
  • 外資買賣超：+264 張
  • 投信買賣超：+7 張
  • 自營商買賣超：+43 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4.50億 133% 31%
26/2 3.43億 137% -30%
26/1 4.90億 265% 16%
25/12 4.23億 227% -5%
25/11 4.45億 385% 39%
25/10 3.21億 412% -1%

世紀(5314-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為保健食品批發、零售。無店面零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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