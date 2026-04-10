營收速報 - 世紀(5314)3月營收4.50億元年增率高達132.52％
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今年1-3月累計營收為12.83億元，累計年增率171.52%。
最新價為78.4元，近5日股價上漲5.84%，相關其他類指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+314 張
- 外資買賣超：+264 張
- 投信買賣超：+7 張
- 自營商買賣超：+43 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4.50億
|133%
|31%
|26/2
|3.43億
|137%
|-30%
|26/1
|4.90億
|265%
|16%
|25/12
|4.23億
|227%
|-5%
|25/11
|4.45億
|385%
|39%
|25/10
|3.21億
|412%
|-1%
世紀(5314-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為保健食品批發、零售。無店面零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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