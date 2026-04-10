鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-10 16:19

國泰世華銀行今 (10) 日上午起網銀與 APP 驚傳系統異常，導致多項金融服務出現延遲。針對用戶抱怨連不上線問題，國泰世華銀行向用戶致歉，強調系統已修復完成，但為了維護服務品質，CUBE App 目前實施排隊分流機制。

國泰世華銀爆系統異常 最新回應：已修復、CUBE App啟動排隊分流。(圖/國泰金提供)

許多民眾今天登入國泰世華銀網路銀行，即跳出公告「很抱歉，本行 CUBE 網銀 (含 App) 目前回應速度較緩慢，請耐心等候，造成不便，敬請見諒。」由於 CUBE App 擁有逾 700 萬用戶，因此，社群媒體湧現大量抱怨文，不少正在結帳或趕著轉帳的用戶反映「刷卡刷不過超尷尬」、「ATM 顯示連線中，差點以為錢被吃掉」。

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而 CUBE App 啟動的「排隊機制」也引起民眾熱議，有網友貼出等待人數高達數千人的截圖，笑稱「以為是在排張惠妹演唱會」、「又是熟悉的排隊最對味」；也有不少忠實用戶無奈感嘆，「國泰系統什麼都好用，就是偶爾會鬧脾氣。」

對此，國泰世華銀行緊急發布聲明指出，「本行系統稍早出現交易緩慢狀況，目前已陸續修復完成。為維持系統穩定與服務品質，已啟動 CUBE App 排隊機制，採分流方式提供用戶使用，造成不便之處，敬請見諒。」

據了解，本次異常主要影響行動銀行登入與即時轉帳功能，實體刷卡授權目前已趨於穩定。銀行業人士分析，啟動排隊機制是為了避免修復初期的重啟壓力再次拖垮伺服器，建議用戶若無急迫需求，可避開尖峰時段使用。