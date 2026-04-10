營收速報 - 永擎(7711)3月營收35.49億元年增率高達206.17％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為88.91億元，累計年增率91.93%。
最新價為275元，近5日股價上漲6.81%，相關電腦週邊上漲6.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-128 張
- 外資買賣超：-128 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|35.49億
|206%
|575%
|26/2
|5.26億
|-0%
|-89%
|26/1
|48.17億
|63%
|145%
|25/12
|19.68億
|82%
|-44%
|25/11
|35.09億
|136%
|86%
|25/10
|18.88億
|30%
|-41%
永擎(7711-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為伺服器主機板及系統。伺服器主機板及系統之零配件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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