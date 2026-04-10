search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 永擎(7711)3月營收35.49億元年增率高達206.17％

鉅亨網新聞中心

永擎(7711-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣35.49億元，年增率206.17%，月增率574.96%。

今年1-3月累計營收為88.91億元，累計年增率91.93%。

最新價為275元，近5日股價上漲6.81%，相關電腦週邊上漲6.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-128 張
  • 外資買賣超：-128 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 35.49億 206% 575%
26/2 5.26億 -0% -89%
26/1 48.17億 63% 145%
25/12 19.68億 82% -44%
25/11 35.09億 136% 86%
25/10 18.88億 30% -41%

永擎(7711-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為伺服器主機板及系統。伺服器主機板及系統之零配件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收永擎

相關行情

台股首頁我要存股
永擎275-2.65%
美元/台幣31.728-0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
永擎

92%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
永擎

92%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty