search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 富爾特(6136)3月營收6,348萬元年增率高達46.58％

鉅亨網新聞中心

富爾特(6136-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6,348萬元，年增率46.58%，月增率25.15%。

今年1-3月累計營收為1.72億元，累計年增率28.55%。

最新價為24.4元，近5日股價下跌-0.41%，相關通信網路上漲3.82%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+40 張
  • 外資買賣超：+18 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 6,348萬 47% 25%
26/2 5,072萬 7% -12%
26/1 5,752萬 35% -27%
25/12 7,893萬 64% 63%
25/11 4,836萬 21% -5%
25/10 5,091萬 18% -24%

富爾特(6136-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通信網路業。資訊服務業。資訊軟體服務業、資訊軟體批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收富爾特

相關行情

台股首頁我要存股
富爾特24.4+0.83%
美元/台幣31.752+0.01%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty