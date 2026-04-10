營收速報 - 富爾特(6136)3月營收6,348萬元年增率高達46.58％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為1.72億元，累計年增率28.55%。
最新價為24.4元，近5日股價下跌-0.41%，相關通信網路上漲3.82%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+40 張
- 外資買賣超：+18 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|6,348萬
|47%
|25%
|26/2
|5,072萬
|7%
|-12%
|26/1
|5,752萬
|35%
|-27%
|25/12
|7,893萬
|64%
|63%
|25/11
|4,836萬
|21%
|-5%
|25/10
|5,091萬
|18%
|-24%
富爾特(6136-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為通信網路業。資訊服務業。資訊軟體服務業、資訊軟體批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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