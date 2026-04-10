營收速報 - 順天(5525)3月營收8.66億元年增率高達1247.87％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為16.99億元，累計年增率1278.49%。
最新價為25.3元，近5日股價上漲2.24%，相關建材營造上漲1.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+47 張
- 外資買賣超：+36 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|8.66億
|1248%
|126%
|26/2
|3.84億
|1276%
|-14%
|26/1
|4.48億
|1344%
|-72%
|25/12
|16.10億
|2402%
|427%
|25/11
|3.05億
|-9%
|916%
|25/10
|3,003萬
|-98%
|-1%
順天(5525-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為經營委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。工業廠房開發出租辦公大樓出租等業務。各種廣告企劃代理及其策劃製作業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 金雨(4503)3月營收8,884萬元年增率高達104.74％
- 營收速報 - 博士旺(3555)3月營收1.03億元年增率高達4720.84％
- 營收速報 - 華擎(3515)3月營收49.30億元年增率高達55.06％
- 營收速報 - 王道銀行(2897)3月營收9.66億元年增率高達38.23％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇