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鉅亨速報

營收速報 - 永捷(4714)3月營收2.06億元年增率高達98.41％

鉅亨網新聞中心

永捷(4714-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2.06億元，年增率98.41%，月增率16.25%。

今年1-3月累計營收為6.20億元，累計年增率95.88%。

最新價為14.65元，近5日股價上漲1.43%，相關化學股價指數上漲5.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+290 張
  • 外資買賣超：+316 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-26 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2.06億 98% 16%
26/2 1.77億 55% -26%
26/1 2.37億 141% 18%
25/12 2.01億 110% 19%
25/11 1.68億 103% 68%
25/10 9,998萬 -9% -18%

永捷(4714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。住宅及大樓開發租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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