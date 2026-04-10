營收速報 - 永捷(4714)3月營收2.06億元年增率高達98.41％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為6.20億元，累計年增率95.88%。
最新價為14.65元，近5日股價上漲1.43%，相關化學股價指數上漲5.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+290 張
- 外資買賣超：+316 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-26 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|2.06億
|98%
|16%
|26/2
|1.77億
|55%
|-26%
|26/1
|2.37億
|141%
|18%
|25/12
|2.01億
|110%
|19%
|25/11
|1.68億
|103%
|68%
|25/10
|9,998萬
|-9%
|-18%
永捷(4714-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為PU樹脂。住宅及大樓開發租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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