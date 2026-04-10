營收速報 - 瀚宇博(5469)3月營收55.93億元年增率高達47.37％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為156.94億元，累計年增率48.49%。
最新價為90.1元，近5日股價上漲7.18%，相關零組件業上漲14.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+438 張
- 外資買賣超：+430 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|55.93億
|47%
|22%
|26/2
|45.97億
|39%
|-16%
|26/1
|55.04億
|59%
|4%
|25/12
|52.84億
|54%
|5%
|25/11
|50.21億
|50%
|-1%
|25/10
|50.73億
|49%
|-3%
瀚宇博(5469-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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