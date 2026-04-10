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鉅亨速報

營收速報 - 瀚宇博(5469)3月營收55.93億元年增率高達47.37％

鉅亨網新聞中心

瀚宇博(5469-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣55.93億元，年增率47.37%，月增率21.66%。

今年1-3月累計營收為156.94億元，累計年增率48.49%。

最新價為90.1元，近5日股價上漲7.18%，相關零組件業上漲14.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+438 張
  • 外資買賣超：+430 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 55.93億 47% 22%
26/2 45.97億 39% -16%
26/1 55.04億 59% 4%
25/12 52.84億 54% 5%
25/11 50.21億 50% -1%
25/10 50.73億 49% -3%

瀚宇博(5469-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收瀚宇博

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