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鉅亨速報

營收速報 - 堤維西(1522)3月營收24.95億元年增率高達46.7％

鉅亨網新聞中心

堤維西(1522-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣24.95億元，年增率46.7%，月增率31.25%。

今年1-3月累計營收為67.04億元，累計年增率36.43%。

最新價為31.35元，近5日股價下跌0%，相關汽車工業上漲1.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+169 張
  • 外資買賣超：+156 張
  • 投信買賣超：-16 張
  • 自營商買賣超：+29 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 24.95億 47% 31%
26/2 19.01億 24% -18%
26/1 23.08億 37% -18%
25/12 28.00億 71% 3%
25/11 27.19億 57% -2%
25/10 27.78億 66% 14%

堤維西(1522-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收堤維西

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