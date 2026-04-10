營收速報 - 堤維西(1522)3月營收24.95億元年增率高達46.7％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為67.04億元，累計年增率36.43%。
最新價為31.35元，近5日股價下跌0%，相關汽車工業上漲1.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+169 張
- 外資買賣超：+156 張
- 投信買賣超：-16 張
- 自營商買賣超：+29 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|24.95億
|47%
|31%
|26/2
|19.01億
|24%
|-18%
|26/1
|23.08億
|37%
|-18%
|25/12
|28.00億
|71%
|3%
|25/11
|27.19億
|57%
|-2%
|25/10
|27.78億
|66%
|14%
堤維西(1522-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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